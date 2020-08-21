أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين

تسلمت اليوم الجمعة مديرية أوقاف الأسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة وفضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، ٤ أطنان من لحوم الاضاحى لتوزيعها على أهالي الإسكندرية





وفور وصول هذه الدفعة، تم تسليمها للإدارات الفرعية (العجمى والدخيلة - غرب - شرق - محرم بك - الرمل - المنتزه) لتبدأ التوزيع مباشرة على المستحقين.





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وقال الشيخ خشبة إن هذه الكمية هى الدفعة الثالثة التى تصل إلى الاسكندرية ليبلغ إجمالى ما حصلت عليه الأسكندرية إلى الآن ١٢ طن.



