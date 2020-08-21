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محافظات

أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:40 م
أوقاف الاسكندرية
أوقاف الاسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي
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أحمد بسيوني
تسلمت اليوم الجمعة مديرية أوقاف الأسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة وفضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، ٤ أطنان من لحوم الاضاحى لتوزيعها على أهالي الإسكندرية.

وفور وصول هذه الدفعة، تم تسليمها للإدارات الفرعية (العجمى والدخيلة - غرب - شرق - محرم بك - الرمل - المنتزه) لتبدأ التوزيع مباشرة على المستحقين.

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وقال الشيخ خشبة إن هذه الكمية هى الدفعة الثالثة التى تصل إلى الاسكندرية ليبلغ إجمالى ما حصلت عليه الأسكندرية إلى الآن ١٢ طن. 

كما أشاد بتفاعل الشعب السكندرى مع المشروع فقد بلغ إجمالى مبيعات الصكوك هذا العام أكثر من ١١ مليون جنيه، تحت رعاية أ. د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفى إطار مشروع صكوك الاضاحى على مستوى الجمهورية.
أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين
أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين
أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين
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