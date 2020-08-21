بفستان انيق.. ياسمين صبرى تستعرض أناقتها على إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت ياسمين صبري، بفستان مشجر جذاب بأكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها ومن الناحية الجمالية، وأعتمدت في المكياج على اللون جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.







واختارت ياسمين تسريحة مميزة لشعرها البني الطويل ليبرز عن جمالها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع عقد حول الرقبة باللون الأبيض.







وكانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.







يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.







