AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جامعة 6 أكتوبر تخصص منحة مجانية لابنة أحد شهداء الوطن لدراسة العلاج الطبيعى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إن أسرة الطالب عبد الرحمن عادل، استثمرت فيه، لافتة إلى أن مجموعه مؤكد سيؤهله للاتحاق بكلية الطب جامعة القاهرة.

ونوهت إلى أنه سيكون هناك مباشرة له طوال فترة دراسته، وهناك تبنٍ كبير لجميع الطلاب من قبل الجامعة وإدارتها، حتى تكون تلك النماذج قدوة كبيرة لزملائه.
 
وقال الدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أنه سيتم تقديم منحة مجانية للطالبة سمر لدراسة العلاج الطبيعي وتحقق حلمها، مشيرا إلى أنها مثل تلك النماذج المجتهدة ولابد من الوقوف بجوارهم.
 
فيما قال الطالب عبد الرحمن عادل الحاصل 99.7% في الثانوية العامة، خلال لقائه بالبرنامج، إن جميع أخوته حصلوا على المجموع النهائي في دراستهم، وكانوا يقدمون له المساعدة أثناء مذاكرته دروسه خلال فترة الثانوية العامة، وهناك تعاون كبير بينه وبين اخوته.
 
وقالت الطالبة شيماء، إن والدها تم استهدافه بطلق ناري في العريش أثناء خدمة الوطن في عام 2017، مشيرة إلى أن والدها توفي قبل إجرائها الامتحانات بشهرين فقط، مشيرة إلى أنها حققت رغبته وحصلت على مجموع كبير، وكانت الأولى على مدرستها في الثانوية العامة,
 
وأضافت خلال لقائها بالبرنامج، أنها كانت ترغب في دخول كلية الطب، خلال الفترة الأخيرة قبل وفاة والدتها وكانت ترغب في الالتحاق بكلية الطب، ولكنها عندما وجدت والدها يتحرك بصعوبة أرادت أن تلتحق بكلية العلاج الطبيعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمان وهمان تكتب: جبروت أب

مريم إسماعيل الأولى علمي علوم: أبويا وأمي ساندوني فى كل شىء وسألتحق بكلية الطب

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمنح طالبة منحة مجانية بكلية الطب

كنت بذاكر 10 ساعات يوميا.. شاهد ماذا قالت الأولى على الثانوية الأزهرية

قصص كفاح أوائل الثانوية الأزهرية .. طالبة كفيفة وعامل في مصنع هزما الواقع

أوائل الثانوية الأزهرية هزموا كورونا.. والأزهر يفتخر بهم.. والإمام الأكبر ينصحهم بالتحصُن بالعلم.. والطلاب: نشكر إمامُنا الطيب

ترشيحاتنا

اجتماع مفاوضات سد النهضة.. اللجنة الفنية القانونية تبدأ عملها من اليوم إلى الجمعة المقبلة

الأيام المقبلة ستكشف عن النوايا.. بكري: بيان حكومة الوفاق يتضمن بندا يخل بالسيادة الليبية.. فيديو

مفاجأة.. هدرسفيلد يعلن قرب رحيل رمضان صبحي عن النادي

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

دعاء بين العصر والمغرب يوم الجمعة لتفريج الكرب وقضاء الحوائج.. ردده الآن

أدوية مجانية للمحتاجين.. وفاة صيدلي الغلابة فى رأس غارب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق

لمرضى التهاب الكبد.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

بـ جنيه واحد.. 3 طرق منزلية لعلاج آلام القدم