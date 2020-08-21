جامعة 6 أكتوبر تخصص منحة مجانية لابنة أحد شهداء الوطن لدراسة العلاج الطبيعى

قالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إن أسرة الطالب عبد الرحمن عادل، استثمرت فيه، لافتة إلى أن مجموعه مؤكد سيؤهله للاتحاق بكلية الطب جامعة القاهرة.





ونوهت إلى أنه سيكون هناك مباشرة له طوال فترة دراسته، وهناك تبنٍ كبير لجميع الطلاب من قبل الجامعة وإدارتها، حتى تكون تلك النماذج قدوة كبيرة لزملائه.

وقال الدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أنه سيتم تقديم منحة مجانية للطالبة سمر لدراسة العلاج الطبيعي وتحقق حلمها، مشيرا إلى أنها مثل تلك النماذج المجتهدة ولابد من الوقوف بجوارهم.

فيما قال الطالب عبد الرحمن عادل الحاصل 99.7% في الثانوية العامة، خلال لقائه بالبرنامج، إن جميع أخوته حصلوا على المجموع النهائي في دراستهم، وكانوا يقدمون له المساعدة أثناء مذاكرته دروسه خلال فترة الثانوية العامة، وهناك تعاون كبير بينه وبين اخوته.

وقالت الطالبة شيماء، إن والدها تم استهدافه بطلق ناري في العريش أثناء خدمة الوطن في عام 2017، مشيرة إلى أن والدها توفي قبل إجرائها الامتحانات بشهرين فقط، مشيرة إلى أنها حققت رغبته وحصلت على مجموع كبير، وكانت الأولى على مدرستها في الثانوية العامة,

وأضافت خلال لقائها بالبرنامج، أنها كانت ترغب في دخول كلية الطب، خلال الفترة الأخيرة قبل وفاة والدتها وكانت ترغب في الالتحاق بكلية الطب، ولكنها عندما وجدت والدها يتحرك بصعوبة أرادت أن تلتحق بكلية العلاج الطبيعي.