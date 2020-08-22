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سيارات

روائح كريهة تدل على أعطال في سيارتك.. تعرف عليها

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:04 ص
روائح كريهة تدل على
روائح كريهة تدل على أعطال في سيارتك
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اشرف عطية
بسبب الاهمال و كثرة الاستخدام تتعرض السيارة في بعض الاحيان للأعطال والمشاكل ويجب علي السائق متابعة سيارتة و الاهتمام بها بشكل دوري و لكن في بعض الاحيان قد يضطر لتجاهل مواعيد الصيانة . 

عند تجاهل مواعيد صيانة السيارة تصيبها المشاكل و هذة المشاكل قد تظهر علي هيئة اشارات في التابلوة او تظهر عن طريق اصدار السيارة لبعض الروائح الغريبة ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع . 

من ابرز الاعطال التي تصيب السيارة هو تلف او ارتخاء احد السيور التي يعتمد عليها المحرك ليعمل بشكل طبيعي و عند تلف او ارتخاء احد سيور المحرك فتظهر رائحة كاوتش او مطاط محترق علي الفور توقف بالسيارة عند ظهور تلك الرائحة و تفقد المحرك جيدا و تفقد السيور . 


و في سيارات اخري نلاحظ وجود رائحة زيت متبخر او زيت محترق فعند ملاحظة هذة الرائحة يجب ان نتفقد مستوي زيت المحرك و نتأكد من عدم وجود تسريب اسفل السيارة . 

اما انتشار رائحة البنزين داخل السيارة فيكون بسبب وجود تسريب من خراطيم الوقود او وجود تسريب من مضخة البنزين لذلك يجب فحص الفلتر و الوصلات و الخراطيم التي يسرب فيها الوقود و التأكد من سلامتها . 

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