روائح كريهة تدل على أعطال في سيارتك.. تعرف عليها

بسبب الاهمال و كثرة الاستخدام تتعرض السيارة في بعض الاحيان للأعطال والمشاكل ويجب علي السائق متابعة سيارتة و الاهتمام بها بشكل دوري و لكن في بعض الاحيان قد يضطر لتجاهل مواعيد الصيانة .





عند تجاهل مواعيد صيانة السيارة تصيبها المشاكل و هذة المشاكل قد تظهر علي هيئة اشارات في التابلوة او تظهر عن طريق اصدار السيارة لبعض الروائح الغريبة ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .





من ابرز الاعطال التي تصيب السيارة هو تلف او ارتخاء احد السيور التي يعتمد عليها المحرك ليعمل بشكل طبيعي و عند تلف او ارتخاء احد سيور المحرك فتظهر رائحة كاوتش او مطاط محترق علي الفور توقف بالسيارة عند ظهور تلك الرائحة و تفقد المحرك جيدا و تفقد السيور .









و في سيارات اخري نلاحظ وجود رائحة زيت متبخر او زيت محترق فعند ملاحظة هذة الرائحة يجب ان نتفقد مستوي زيت المحرك و نتأكد من عدم وجود تسريب اسفل السيارة .





اما انتشار رائحة البنزين داخل السيارة فيكون بسبب وجود تسريب من خراطيم الوقود او وجود تسريب من مضخة البنزين لذلك يجب فحص الفلتر و الوصلات و الخراطيم التي يسرب فيها الوقود و التأكد من سلامتها .



