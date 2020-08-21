سقوط سقف عقار على سيدة بحي الجمرك في الإسكندرية













تلقي حي الجمرك إشارة تفيد بسقوط سقف الدور الثاني لعقار مأهول بالسكان ، وذلك ب ١٢ شارع الجزيري بحي الجمرك.









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وتوجهت على الفور الإدارات المعنية بالحي إلى موقع الحدث وتبين وجود إصابت سيدة ونقلها للمستشفى.









وتم عمل اللازم وفتح الطريق للمارة مؤقتا وجاري المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.







