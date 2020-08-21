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محافظات

سقوط سقف عقار على سيدة بحي الجمرك في الإسكندرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:05 م
سقوط سقف عقار علي
سقوط سقف عقار علي سيدة بحي الجمرك بالاسكندرية
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أحمد بسيوني

أصيبت سيدة اليوم الجمعة إثر سقوط سقف أحد العقارات المأهولة بالسكان بحي الجمرك وسط الإسكندرية.


تلقي حي الجمرك إشارة تفيد بسقوط سقف الدور الثاني لعقار مأهول بالسكان ، وذلك ب ١٢ شارع الجزيري  بحي الجمرك.


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وتوجهت على الفور الإدارات المعنية بالحي إلى موقع الحدث وتبين وجود إصابت سيدة ونقلها للمستشفى.


وتم عمل اللازم وفتح الطريق للمارة مؤقتا وجاري المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وانهار عقاران يوم الأحد الماضي، حيث كشفت المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عن انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من ٤ طوابق، على عقار آخر مكون من أرضي ودور، وأدى إلى انهياره، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة ٢ آخرين.
سقوط سقف عقار على سيدة بحي الجمرك في الإسكندرية
سقوط سقف عقار على سيدة بحي الجمرك في الإسكندرية
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