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حوادث

واقعة قديمة لطالبة إخوانية.. حقيقة فيديو اعتداء ضباط شرطة على سيدة بالشرقية

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:09 ص
طالبة اخوانية
طالبة اخوانية
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مصطفى الرماح
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" تحت عنوان (ضابط شرطة يعتدى بالضرب على سيدات بالشرقية 2020) يتضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات جامعة الأزهر بالزقازيق.

بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات، وتم تصويرها حال قيام مجموعة من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إدخال بعض اللافتات التى تحمل شعار "الجماعة الإرهابية" لعمل معرض لهم بالكلية، وقيامهم بالتظاهر أمام الباب الرئيسى، مما دعى ضباط الحرس الجامعى آنذاك إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم تداول القضية فى حينه والفصل فيها.
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