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رياضة

كشري بعد الفوز على المقاولون: عوضنا هزيمتنا أمام الأهلى.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:10 ص
جانب من لقاء اسوان
جانب من لقاء اسوان والاهلي
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حسن العمدة
قال أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفنى لفريق أسوان، إنه سعيد بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب المقاولون العرب، مساء الجمعة.

وأضاف كشري خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن أسوان حقق 3 نقاط مهمة من منافس قوي، عوضه عن خسارة مباراة الأهلي الماضية.

وأكد كشري أن أسوان قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولكن خبرات لاعبيه حسمت النقاط الثلاث من أنصاف الفرص، مشيرا إلى أنه أبلغ لاعبي أسوان بعدم قبول التعادل بعد الأداء الكبير أمام الفريق الأحمر.

وشدد قائلا: “حققنا فوزًا صعبًا على المقاولون العرب رغم غياب 5 لاعبين أساسيين، ونعاني من غياب 3 لا عبين عن إنبي في المباراة المقبلة بسبب الإنذارات المجانية”.
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