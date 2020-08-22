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فن

مباراة فنية بين الآلات الموسيقية والأصوات الغنائية.. الحلو يغرد منفردا بالأوبرا

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:12 ص
محمد الحلو
محمد الحلو
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نبيل العدوى - محمد نحلة
أمسية صيفية راقية أقامتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرح النافورة غرد خلالها النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب بباقة مختارة من مؤلفات الطرب الى جانب نخبة من أعماله الخاصة التي حققت جماهيرية واسعة، حيث ظهر مكتمل اللياقة الفنية وبطبقات صوته المتفردة تغنى ب لعبة الايام ، بتلومونى ليه ، وحياتك يا حبيبى الوسية ، يا حبيبى ، ليالي الحلمية، عراف، عمار يا اسكندرية. 

وسبقه مباراة فنية بين الآلات الموسيقية واصوات كل من سارة سحاب وايلت فاروق ، حيث عزف على الة الناي الدكتور نبيل برجاس لحن زينة للموسيقار محمد عبد الوهاب ثم قدمت الفرقة أغنية اسمع قلبي من الحان حليم الرومى، تلاها معزوفة موسيقية على الة التشيلو اداها محمود بدير ، ثم انسجمت النجمة الشابة سارة سحاب حالة مع الجمهور فى عدد من الاعمال هي ماليش امل وتخونوه بمشاركة عازف الكمان محمد ظهير الذى نجح باقتدار فى أداء عدد من السولوهات.

وانتزعت نجمة الأوبرا ايات فاروق الإعجاب بأغنية انا بعشق البحر واه لو تعرف لنجاة بمشاركة عازف الكى بورد احمد النجار تلاها موسيقي انت عمري التى استنطق خلالها نادر أنيس الة الكمان لتردد كلمات الاغنية.
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