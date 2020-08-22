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رياضة

الكل سيخشى العقاب.. ميدو يتوقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
توقع أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، نتيجة مباراة القمة 120 بين الأهلي ومضيفه القلعة البيضاء قبل أنطلاق الصافرة مساء اليوم في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.

وقال ميدو خلال مداخلة عبر برنامج "اللعيب" على شاشة "MBC مصر"،: "أتوقع أنتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل".

وتابع: "لا أتوقع حدوث المشادات التي رأيناها في لقاء السوبر بالأمارات بين الاعبين، لأن القانون تم تطبيقه وكل لاعب سيخشي الإيقاف".

يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد اعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي وهو ايڤان بيبك.


ويدخل الأهلي قمة اليوم وهو متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثا بالتساوي مع بيراميدز مؤقتا برصيد 39 نقطة.

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