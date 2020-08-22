تعرف على فوائد البرقوق الصحية

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض فوائد البرقوق.





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١- يساعد على الهضم لما يحتويه من ألياف.

٢_ يخفف متاعب الروماتيزم.

٣_ ينشط عمل الكليتين وينشط الدورة الدموية.

٤_ تعالج أوراقه الجروح والنزيف نظرًا إلى احتوائها على مواد قابضة.

٥_ يساعد فى علاج آلام الصدر وزيادة الإفراز المهبلي عند النساء.

٦_ يفيد مرضى تصلب الشرايين.

٧_ يعمل على تخفيض الكوليسترول.

٨_ يفيد الإمساك المزمن.

٩_ يساهم في تحسين وظائف الدماغ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

١٠_ يؤدي دورًا ملحوظًا في الحفاظ على عظام المرأة قوية وصحية في سن اليأس.

١١_ يعالج فقر الدم إذا أكل مجففًا " القراصيا"