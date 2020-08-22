تعرف على فوائد البرقوق الصحية

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض فوائد البرقوق.
١- يساعد على الهضم لما يحتويه من ألياف.
٢_ يخفف متاعب الروماتيزم.
٣_ ينشط عمل الكليتين وينشط الدورة الدموية.
٤_ تعالج أوراقه الجروح والنزيف نظرًا إلى احتوائها على مواد قابضة.
٥_ يساعد فى علاج آلام الصدر وزيادة الإفراز المهبلي عند النساء.
٦_ يفيد مرضى تصلب الشرايين.
٧_ يعمل على تخفيض الكوليسترول.
٨_ يفيد الإمساك المزمن.
٩_ يساهم في تحسين وظائف الدماغ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
١٠_ يؤدي دورًا ملحوظًا في الحفاظ على عظام المرأة قوية وصحية في سن اليأس.
١١_ يعالج فقر الدم إذا أكل مجففًا " القراصيا"