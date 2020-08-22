اتهام ضابط أمريكي سابق بالتجسس لحساب روسيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّ ضابطًا سابقًا في إحدى وحدات القوات الخاصة الأمريكية، اعتقل الجمعة ووجّهت إليه تهمة التجسّس لحساب روسيا.





وقالت الوزارة إنّ بيتر رافاييل دزيبينسكي ديبينز، المولود في الولايات المتحدة قبل 45 عامًا لأم روسيّة، بدأ يتواصل مع الاستخبارات الروسية في 1996، أي قبل أن يلتحق بالجيش لكن بعد أن زار مرارًا روسيا.





وأضافت أنّه في ذلك العام كان طالبًا جامعيًا في مدينة تشيليابينسك الروسية حين التقى به عملاء للاستخبارات الروسية أبلغهم أنّه يشعر أنّه "ابن لروسيا" وأنه موالٍ سياسيًا لموسكو.





ووفقًا للائحة الاتهامية فإنّ ديبينز، الذي أعطاه مشغّلوه الروس اسمًا حركيًا هو إيكار ليسنيكوف، تزوّج في العام التالي من صديقته الروسية التي كان والدها ضابطًا في الجيش الروسي، والتحق بصفوف الجيش الأمريكي.





وبعد بضع سنوات، أبلغ ديبينز مشغّليه الروس برغبته في ترك الجيش، لكنّهم شجّعوه بدلًا من ذلك على الالتحاق بالقوات الخاصة وهو ما فعله في 2001.





وبعد سنتين خدم في ألمانيا برتبة كابتن ثم في أذربيجان حيث كان لديه الحق في الاطلاع على معلومات سرية للغاية.





واستقال ديبينز من الجيش في 2005 وعمل في مينيسوتا لكنّه ظلّ على اتّصال بمشغّليه الروس.



