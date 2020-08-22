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تكنولوجيا

مجانا لفترة محدودة.. 5 تطبيقات مدفوعة لتحقيق أقصى استفادة من هاتفك الآيفون

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:01 ص
هاتف آيفون 8 برو
هاتف آيفون 8 برو
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شيماء عبد المنعم
يضم متجر آبل العديد من التطبيقات والألعاب خلال الفترة الأخيرة، والتي تطورت بشكل ملحوظ لمساعدة مستخدمي هواتف آيفون في أداء  الكثير من المهام اليومية باستخدام أجهزتهم المحمولة.

وبينما تقدم الشركة الأمريكية، مزيجا من التطبيقات المجانية والمدفوعة عبر متجر آب ستور، يصعب على المستخدمين العثور على التطبيقات المفيدة أو تلك التي تصبح مجانا لفترة محدودة بين مئات الآلاف من التطبيقات على المنصة.


وتساعدك شركة آبل على جعل هاتفك الآيفون أكثر أمانا وسرعة، من خلال أتاحت التطبيقات المدفوعة مجانا لتسهل على مستخدميها إمكانية الحصول على تلك التطبيقات والألعاب بدون مقابل، والتي تبقي بعد تثبيتها على جهازك مجانا.

ولمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من هاتفك الآيفون، نستعرض إليك فيما يلي بعض التطبيقات المدفوعة لهواتف آيفون والتي أصبحت متاحة مجانا لفترة محددودة.

1. تطبيق Safety Photo+Video: هو من أقوى التطبيقات التي تتيح لك حفظ صورك وفيديوهاتك داخل خزانة وحمايتها بقفل بوميتري ببصمة الأصبع.

2. تطبيق Translate for Safari: يتيح لك هذا التطبيق الترجمة الفورية لأي نص أثناء تصفح أي موقع على متصفح سفاري الشهير دون الحاجة للخروج من المتصفح.

3. تطبيق All Smart Remote Controls TV: هو من التطبيقات الغريبة، التي تتيح لك تحويل هاتفك الآيفون إلى ريموت كنترول يمكنه التحكم بجميع شاشات التلفاز الذكية.

4. تطبيق iSafeCharge: يعمل هذا التطبيق على حماية هاتفك الآيفون من السرقة، حيث يصدر تنبيها قويا عند فصل الجهاز عن الشاحن. 

5. تطبيق StepsApp Pedometer: يمكنك استخدام هذا التطبيق أثناء المشي، فهو يعمل كعداد لحساب الخطوات اليومية، فهو مفيد جدا للمهتمين بالرياضة و إنقاص الوزن.
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