وزير البترول يبحث مع مسئولي "نافتوجاز" الأوكرانية سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع سيرجي بيرلوما النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة نافتوجاز الأوكرانية والوفد المرافق له، أنشطة الشركة الحالية فى مجالات البحث والاستشكاف وإنتاج البترول والغاز بمنطقتى الصحراء الغربية وجنوب مصر.





وأوضح الملا، في بيان للوزارة اليوم السبت، أنه تمت مناقشة سبل زيادة مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك رغبة قوية من الشركة الأوكرانية فى المشاركة فى المزايدات التى سيتم طرحها للبحث عن البترول والغاز، والتوسع في الاستثمارات المشتركة من خلال مجالات التعاون الجديدة فى المشروعات البترولية، والعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات البترول والغاز من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة.





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ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، في ظل المناخ الجاذب للاستثمار وحرص الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لتحفيز الشركات العالمية لزيادة تواجدها داخل مصر وضخ مزيد من الاستثمارات فى أنشطة البترول والغاز فى ضوء الفرص الواعدة والمؤشرات والنتائج المتميزة التى تحققت فى هذه المجالات خلال الفترة الأخيرة.