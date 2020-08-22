AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدى عبد الغني: القمة تعادل والزمالك هدفه ينكد على الأهلي فى الدورى

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:17 ص
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
Advertisements
يسرى غازى
أكد مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن القمة ١٢٠ بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الليلة سوف تخرج بنتيجة التعادل.


ويلتقى المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، غريمه التقليدى النادى الزمالك الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.


وقال البلدوزر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "القمة سوف تنتهى بنتيجة التعادل بين قطبي الكرة المصرية فى مباراة تخلو من الفنيات بعض الشيء".


وأضاف: "الأهلي مش هيخسر، وأشرف بن شرقي عمل إيه قدام نادى مصر، ولعيبة الزمالك بتنزل الملعب متعصبة، وأتوقع ماتش هيكون مفيهوش فنيات بعد توقف ٤ شهور".


وتابع: "الأهلي فارق كتير فى النقاط عن صاحب المركز الثاني، ومش قدامه منافس فى الدورى"، مشيرا إلى أن الإصابات والغيابات لن تؤثر على الأهلي وسيكون حريصا على عدم الخسارة والسعى إلى المكسب.


واستطرد: "أما الزمالك الرغبة عنده ليست في المنافسة وإنما النكد على الأهلي لاقترابه من الحصول على لقب الدورى مبكرا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي يعلق على لقاء القمة القادم بين الأهلي والزمالك

ممنوع حضور الجماهير فى القمة ١٢٠.. مجلس إدارة الأهلي والزمالك والمدير التنفيذى فقط المسموح لهم

نجل نجم الأهلي السابق: بدر رجب لا يتحدث مع أحد فى القمة.. وخسرت رهان السوبر

مواقف صعبة وطريفة.. أبناء نجوم الأهلي والزمالك يكشفون طقوس الآباء فى مباريات القمة

حكايات القمة.. مجدى عبدالغني يروى قصة هدف فى الزمالك أنقذه من تغيير الجوهري

حكايات القمة.. هدف أنقذ نجم الأهلي من غضب الجوهري.. اللقاء ٨٠ الأسوأ لـ مهاجم الزمالك.. والدوماني يكسب الرهان

ترشيحاتنا

الكل سيخشى العقاب.. ميدو يتوقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تبهر جمهورها بأنوثتها

باللون الأحمر.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القمة 120.. تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع قبل مباراة اليوم

بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات.. تفاصيل

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم السبت 22-8-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية