مجدى عبد الغني: القمة تعادل والزمالك هدفه ينكد على الأهلي فى الدورى

أكد مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن القمة ١٢٠ بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الليلة سوف تخرج بنتيجة التعادل.









ويلتقى المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، غريمه التقليدى النادى الزمالك الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.









وقال البلدوزر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "القمة سوف تنتهى بنتيجة التعادل بين قطبي الكرة المصرية فى مباراة تخلو من الفنيات بعض الشيء".









وأضاف: "الأهلي مش هيخسر، وأشرف بن شرقي عمل إيه قدام نادى مصر، ولعيبة الزمالك بتنزل الملعب متعصبة، وأتوقع ماتش هيكون مفيهوش فنيات بعد توقف ٤ شهور".









وتابع: "الأهلي فارق كتير فى النقاط عن صاحب المركز الثاني، ومش قدامه منافس فى الدورى"، مشيرا إلى أن الإصابات والغيابات لن تؤثر على الأهلي وسيكون حريصا على عدم الخسارة والسعى إلى المكسب.







