



وقال "علوي" وفقا لما نقلته وسائل اعلام لبنانية، إن جسر المساعدات بين مصر ولبنان مستمر مؤكدا أن "مصر حاضرة لمساندة لبنان ونحن حاضرون لتقديم الدعم".





وأشار السفير المصري في بيروت إلى أن هذه المساعدات هي "امتداد للمساعدات المستمرة منذ ايام بمعدل طائرة كل 48 ساعة" متحدثا عن وصول مساعدات بحرية وهي عبارة عن زجاج والمومنيوم.





وأطلقت القاهرة جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، الأولى مساعدات طبية، والثانية مساعدات طبية وغذائية، والثالثة استقبال 21 طبيبا مصريا لدعم عمل الكوادر الطبية فى لبنان، والرابعة الإسهام فى إعادة الإعمار.





وكانت بيروت تعرضت لانفجار هائل دمر ميناء بيروت في 4 أغسطس الجاري اسفر عن تدمير ثلث المدينة وتشريد نحو 300 ألف مواطن ومقتل وإصابة آلاف الآخرين.





رصدت وسائل الإعلام اللبنانية وصول طائرة مساعدات مصرية إلى بيروت، اليوم السبت، استقبلها السفير المصري في لبنان ياسر علوي.