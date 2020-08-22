بحوزتهما بندقية آلية و5 كيلو بانجو.. ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى .

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر – لهما معلومات جنائية بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهما من منطقة الزراعات بدائرة مركز شرطة ميت غمر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .









عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما " بندقية آلية ، و 6 طلقات نارية من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو ".





بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى .



