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حوادث

بحوزتهما بندقية آلية و5 كيلو بانجو.. ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:45 ص
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى .
 
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر – لهما معلومات جنائية بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهما من منطقة الزراعات بدائرة مركز شرطة ميت غمر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما " بندقية آلية ، و 6 طلقات نارية من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو ".

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .
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