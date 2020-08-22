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حوادث

ضبط مقاول هارب من تنفيذ 287 حكما قضائيا بالجيزة

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:06 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط هارب من تنفيذ 287 حكما قضائيا صادرا ضده.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام اختباء أحد الأشخاص "مقاول - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة" مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 287 حكم قضائى (80 حبسا–207 غرامات)، صادرة ضده فى قضايا (إشغال طريق – مبانى – عدم تنفيذ قرار استئناف أعمال-تعد على طريق – إتلاف – سرقة تيار) بإجمالى عقوبات بلغت 81 سنة حبس، وكفالات بلغت أكثر من 75 ألف جنيه، وغرامات بلغت أكثر من 34,5 مليون جنيه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.
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