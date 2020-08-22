محافظ أسيوط يلتقى وكيل وزارة الصحة للتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والعزل

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للتأكيد على جاهزية جميع المستشفيات المركزية والعامة ومستشفى عزل ابوتيج لاستقبال جميع المرضى وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين فضلا عن استقبال أى حالات كورونا والتعامل الفورى معها وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة وتنفيذا لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشددا على تزويد المستشفيات بالأطباء المتخصصين وهيئة التمريض وسد الاحتياجات في بعض التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " حفاظًا على حياة المواطنين.





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واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف الصحى بالمحافظة ومدى جاهزية معامل " pcr " المتوفرة بمستشفيات الصدر لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد والاهتمام بنشر فرق الرصد الميداني والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لنشر فرق التعقيم والتطهير بكل القرى والنجوع لتطهير جميع المستشفيات والوحدات الصحية لافتًا إلى تزويد كافة المستشفيات بالإحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه كما تم استعراض إجراءات الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الايجابية والمخالطين لهم وتفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة المستمرة للوافدين من الخارج ، كما أكد المحافظ على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكل المستشفيات ومخازن الادوية بالمحافظة للوقوف على الاحتياجات والتأكد من توفر كل الأدوية والمستلزمات الطبية.





كان محافظ أسيوط قد ترأس العديد من حملات التفتيش على مخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفر الادوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها.



