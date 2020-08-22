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محافظات

الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تعتبر الكراكة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات أسطول هيئة قناة السويس والشرق الأوسط.

واكدت مصادر ملاحية مطلعة، ان المرحلة الحالية لتركيب الكراكة مهاب مميش بترسانة IHC الهولندية، تتضمن تركيب لندة التكريك التى تحمل الحفار وطلمبة التكريك الغاطسه، وكذلك عربة العكاز الرئيسى الذى يدفع الكراكه للأمام أثناء التكريك.

من جانبها كشفت هيئة قناة السويس لـ "صدي البلد"، ان هذه المرحلة من المراحل الهامة التي تلي عملية التدشين، ويتوقع فور الانتهاء منها بدء التجارب العملية في شهر نوفمبر المقبل.

ونشرت شركة Royal IHC الهولندية عن تدشين  الكراكة "مهاب مميش" لصالح هيئة قناة السويس Suez Canal Authority ، والتى شهد تدشينها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فى مايو الماضى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وتعد الكراكة الجديدة هى الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط وتاريخ الهيئة على الإطلاق، وتأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها ضمن استراتيجية الهيئة ٢٠٢٣.

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الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط
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