الصور الأولى للكراكة مهاب مميش.. أحدث وأضخم الآلات بالشرق الأوسط





واكدت مصادر ملاحية مطلعة، ان المرحلة الحالية لتركيب الكراكة مهاب مميش بترسانة IHC الهولندية، تتضمن تركيب لندة التكريك التى تحمل الحفار وطلمبة التكريك الغاطسه، وكذلك عربة العكاز الرئيسى الذى يدفع الكراكه للأمام أثناء التكريك.



