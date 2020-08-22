AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج.. استمرار المرحلة الثانية لتدريبات مودة في مراكز الشباب

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:55 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالمنعم
يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"  للأسبوع الثاني على التوالي في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية بالتوازي وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

 وتستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا) ، مع حرص الجهات المنفذة على  اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية، و تستمر هذه التدريبات حتى ١٥ سبتمبر المقبل.

وكانت محافظتي الإسكندرية والغربية محطتا الانطلاق الأولى للمرحلة الثانية من تدريبات "مودة" الأسبوع الماضي ، حيث تم تدريب ٣٠٠ شاب وفتاة على المحتوي التدريبي للمشروع على مدار ثلاث أيام في كل محافظة .

ويقوم بتنفيذ التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق وتم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع " مودة" ،للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال شهر فبراير الماضي .

 يتناول المحتوى التدريبي  مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين  وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة ، تتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبر الإنترنت.. مشروع مودة يستمر للأسبوع الثانى فى تقديم تدريباته التفاعلية

استفاد منها 800 مشارك .. اختتام المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي لـ"مودة"

استمرار تدريبات مشروع مودة التفاعلية عبر الإنترنت للمتزوجين

فى احتفالية تكريم الوافدات .. وزير الشباب: مصر لا يوجد بها لاجئون وجميع المغتربين أشقاء

بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.. وزير الشباب ومحافظ القليوبية يطلقان احتفالية يوم الوافدات بالعبور

200 شاب وفتاة.. التضامن: 10 برامج تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج بمبادرة مودة ..فيديو

ترشيحاتنا

تحطم طائرة في جنوب السودان وسقوط عدد من القتلى.. فيديو

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور

في عيد ميلاد حنان سليمان.. تعرف على عمرها الحقيقي

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 - 8 - 2020

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

AdvertisementS

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

وداعا يا حبيبي.. نجم ليفربول يسخر من محمد صلاح

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو