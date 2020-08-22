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تعليم

جامعة حلوان: اليوم بدء استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق ٢٠٢٠

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:16 م
تنسيق جامعة حلوان
تنسيق جامعة حلوان
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كريم ناصر
استقبلت جامعة حلوان اليوم السبت ، طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى ، وأولياء أمورهم لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة في تنسيق ٢٠٢٠، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، أن الجامعة استعدت بشكل كامل ومميز لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق ٢٠٢٠ من خلال توفير وتجهيز معامل الحاسب الآلى المزودة بعدد كبير من أجهزة الحاسوب لخدمة طلاب الثانوية العامة بشكل مجاني، على مدار أيام المراحل المختلفة لتنسيق الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية ، بالإضافة إلى توفير الجامعة لعدد كبير من المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للتيسير على الطلاب.

وأوضح  الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن خطوات التسجيل تتم من خلال إدخال بيانات الطالب وهي رقمه القومي ، ورقم الجلوس، والرقم السري المدون على استمارة الثانوية العامة، منوهًا إلى ضرورة تأكد الطالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتي تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

جدير بالذكر أن الجامعة قامت بتوفير ٦ معامل داخل وخارج الحرم الجامعي وهي المعمل المركزي بالحرم الجامعي بعين حلوان، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، والهندسة بالمطرية،  هذا وسيتم بعد انتهاء اختبارات القدرات استقبال الطلاب في معامل كليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنين بالهرم.
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