تفاصيل أول أيام المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات في معامل التنسيق بجامعة عين شمس

فتحت معامل التنسيق المركزي بجامعة عين شمس أبوابها صباح اليوم، السبت، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وسط تطبيق إجراءات احترازية وقائية تحت رعاية ا.د محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وا.د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





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كانت جامعة عين شمس، استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بحوالي 13 معملا بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلًا عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.





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وشهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب صباح اليوم، إقبالا من طلاب المرحلة الأولي للتنسيق وسط إجراءات وقائية اتخذتها الكلية برعاية أ.د.مصطفى مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس وأ.د.حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.





وقامت الكلية بتجهيز 3 معامل للحاسب الآلى، وتم توزيع الطلاب عليها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة وتعقيم الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات عند دخول القاعات، حفاظا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم وكافة العاملين، كما قامت الكلية بعمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء أمورهم.





كما قامت الكلية بتوفير شاشات بنرات وبرشورات تم توزيعها على الطلاب تسهيلًا لهم في عملية ملء الرغبات وتوفيرًا للوقت والجهد، حيث قامت الطلاب بملء 75 رغبة طبقًا للتوزيع الجغرافي، وأيضا قامت الكلية بتوفير عدد كافٍ من الموظفين المدربين لتلبية احتياجات الطلاب أثناء كتابة الرغبات.





وتوافد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات على معامل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، حيث استقبلت معامل الكلية البالغ عددها ثلاثة معامل الطلاب وسط إجراءات احترازية.





وطالبت الكلية الطلاب بالالتزام بارتداء الكمامة واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل والإجراءات الاحترازية الوقائية.





كما يقوم مرشدو المعامل بالكلية بتوجيه الطلاب الراغبين فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات عن طريق عدة خطوات منها؛ أن يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته وإما بالجامعات، وأن يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.





وفى كلية الهندسة، شهدت معامل التنسيق الالكترونى إقبالًا متوسطًا من قبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات وسط الإجراءات الاحترازية الوقائية.





وتفقد الدكتور ضياء عبد المجيد القائم بأعمال عميد كلية الهندسة حسن سير العمل فى كافة معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار العدوى.





وشدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوقاية فى معامل التنسيق الالكتروني وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم، وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.





وأشار الدكتور محمد صبح المشرف العام على معامل التنسيق بالكلية إلى أنه تم تخصيص معملين مجهزين بعدد (100) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.





ونوهت سيدة طه محمد الخولى، مسئولة الإشراف على المعامل، بأن معامل التنسيق بالكلية تستقبل الطلاب من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعه عصرًا طوال أيام التنسيق للمرحلة الاولى بما فى ذلك أيام الأجازات، وسوف يتم فتح تلك المعامل أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالقبول بالجامعات بجميع مراحل التنسيق وفقًا لمواعيد كل مرحلة.





وفى كلية البنات قامت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس بجولة تفقدية في معامل التنسيق الإلكتروني بكلية البنات، مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية بالكلية، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري ، موجهة الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.





ووجهت الدكتورة رقيه شلبي، عميدة الكلية خلال جولتها اليوم، بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة من معامل وفرق عمل لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم.





كما شهدت معامل كلية البنات بجامعة عين شمس إقبالًا متوسطًا من قبل طلاب المرحلة الأولى الناجحين فى الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية،





وخصصت الكلية معملين مجهزين بعدد (40) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء امورهم، كما وفرت الكلية مكان لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم قبل تسجيل رغباتهم بمعامل الحاسبات المركزية بالكلية.





واستقبل اليوم مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس طلاي المرحلة الأولى للتنسيق القبول بالجامعات.





واكد د. احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ان كلية الزراعة تخدم قطاع كبير بمحافظة القليوبية وهذا هو المعتاد كل عام ولكن الجديد هذا العام وفى ظل جائحة كورونا استلزم الامر القيام بالعديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة ابنائنا الطلاب وأولياء الأمور حيث تم توفير المطهرات والقفزات والكمامات بالاضافة لتقليص عدد الأجهزة لتصل إلى النصف لضمان التباعد بين الطلاب





وأضاف أنه تم توفير مكان مجهز لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، كما تم التنسيق بين العلاقات العامة والأمن لتنظيم الدخول والخروج للطلاب لضمان سير العمل بصورة جيدة.





وأشار د. محمد السيد مدير عام كلية الزراعة جامعة عين شمس إلى أن مكتب التنسيق بالكلية يعمل من الساعة ٨ صباحا وحتى ٤ مساء، ويتم تذليل جميع العقبات لضمان سلامة سير اعمال التنسيق دون اى مشكلات.





بدورها اشارت د. منال السيد مديرة وحدة الحاسب الالي بكلية الزراعة إلى أن الجامعة والكلية تدعم معمل التنسيق بكل ما يحتاجه من مطهرات وكمامات وتجهيزات لضمان سير التنسيق بصورة جيدة، لافتا الى انه تم توفير بدائل مساعدة فى حالة انقطاع التيار الكهربائي او الانترنت لعدم تعطيل الطالب عن إبداء رغباته.





واوضحت د. امل محمود منسق عام التنسيق بكليه الزراعه جامعه عين شمس ان دور العاملين بمكتب التنسيق بالكليه هو دور استرشادي واستشاري للطالب وولى الأمر للمساعدة فى حل المشاكل التي قد تواجه الطالب وخصوصا فيما يخص التوزيع الجغرافي والإقليمي.





وأكدت ضرورة عدم اطلاع الطالب علي الرقم السري للشهادة الخاصة به حتى لا يسمح للآخرين بالتلاعب من خلال الكمبيوتر في تغيير رغباته.





وأشاد الطلاب بالقائمين على مكتب التنسيق بكلية الزراعة حيث قدموا لهم كل الدعم والإرشاد المطلوب لتسهيل تسجيل رغباتهم إلكترونيا.