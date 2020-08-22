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تعليم

١٣ معمل حاسب آلي بجامعة عين شمس لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:54 م
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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حسام الفقي
توافد منذ الصباح  طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق الإلكتروني لجامعة عين شمس حيث خصصت جامعة عين شمس ١٣ معمل حاسب آلي موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

حيث تم تخصيص مقرين بكليتى الآداب و الحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية وبكلية البنات بمصر الجديدة شارع  الميرغني وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم ، كما تم تخصيص أماكن الإنتظار  التى يتوافر بها كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.
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