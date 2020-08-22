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مرأة

توقف عن تناوله فورا.. نوع من اللحوم يسبب سرطان القولون

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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آلاء حسن
السرطان المعروف أيضًا باسم الورم الخبيث ، هو نمو غير طبيعي للخلايا وهناك أكثر من 100 نوع من السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد الليمفاوية تختلف الأعراض حسب النوع، وقد يشمل علاج السرطان العلاج الكيميائي والإشعاعي أو الجراحة.


من المحتمل أنك سمعت كلمة "مادة مسرطنة" تظهر في القصص الإخبارية وتساءلت عما يعنيه ذلك في حياتك اليومية، والمادة المسرطنة هي شيء يمكن أن يسبب لك الإصابة بالسرطان  قد تكون مادة في الهواء أو منتجًا تستخدمه أو مادة كيميائية في الأطعمة والمشروبات.

ووفقا لموقع webmd يستخدم الباحثون طرقًا مختلفة لتقرير ما إذا كان يجب تسمية شيء ما مادة مسرطنة، واليكم بعض المواد المسرطنة


تبغ

لا يهم ما إذا كنت مدخنًا أو تتنفس دخان شخص آخر من المعروف أن 70 مادة كيميائية موجودة في التبغ تسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي الخاص بك.

قد يبدو التبغ غير المُدخَّن أكثر أمانًا ، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالسرطان حتى التدخين الخفيف يزيد من مخاطر إصابتك ، لذا تحدث إلى طبيبك حول طرق الإقلاع عن التدخين


الأشعة فوق البنفسجية

تشير الدراسات إلى أن الأشعة فوق البنفسجية ، سواء من الشمس أو من سرير التسمير ، تمتص في جلدك وتتلف الخلايا الموجودة هناك معظم حالات سرطان الجلد ناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

التلوث وتغير المناخ يجعلان هذه الأشعة أقوى للبقاء في أمان ، احمي بشرتك باستخدام واقٍ من الشمس  وارتدِ قبعة ونظارات شمسية ، وتجنب صالونات التسمير.


كحول

كلما شربت المزيد من الكحول ، زادت احتمالات إصابتك بأنواع معينة من السرطانات ، مثل:

الرأس والرقبة

المريء

صدر

الكبد

القولون والمستقيم





اللحوم المصنعة

لحم الخنزير المقدد ، السلامي ، البيبروني ، النقانق أي لحوم محفوظة أو بنكهة يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون وتوصل الخبراء إلى هذا الرأي من خلال النظر في أكثر من 800 دراسة.

إن تناول الهوت دوج من حين لآخر أمر جيد ، لكن قلل من كمية اللحوم المصنعة التي لديك بقدر ما تستطيع وحاول الحد من الأطعمة المملحة أو المخمرة أو المعالجة أو المدخنة.


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