نشرة المرأة.. 5 حلول لطرد النكد من المنزل.. علامات السرطان على الجلد.. 20 عادة خاطئة تدمر صحة الشباب.. المانجو تقوى المناعة ضد كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:





احترس هذه العلامات على الجلد يمكن أن تشير لمرض السرطان



نظرًا لأن العديد من سرطانات الجلد تتطور، حيث يمكن رؤيتها، فهناك فرصة جيدة للإصابة بها مبكرًا.







يعد الفحص المنتظم للجلد بحثًا عن أي نمو جديد أو غير عادي، أو تغييرات في الشامات الموجودة أمرًا بالغ الأهمية، إذا وجدت أي شيء مريبًا، فيجب عليك مناقشته مع طبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأمراض الجلدية (طبيب الجلد) أو أخصائي الرعاية الصحية المؤهل للتعرف على علامات سرطان الجلد وتشخيص المرض.





في اليوم العالمي للشباب.. 20 عادة غير صحية خاطئة تدمر صحتهم



فى اليوم العالمى للشباب ١٢ أغسطس، هناك بعض العادات اليومية الخاطئة التى تدمر الصحة علي الشباب الابتعاد عنها، وفقا لما نشره موقع "هيلثي".





ماء الورد 5 حلول لطرد النكد فى الصيف من المنزل



يكره الكثير من الأشخاص فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما يجعل الأشخاص يعانون من الضيق والنكد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك ترد النكد من المنزل فى فصل الصيف.







في عيد ميلادها.. شاهد| 20 إطلالة لـ رشا مهدي تجمع بين الأنوثة والرقي



تحتفل اليوم النجمة الشابة رشا مهدى بعيد ميلادها، وعلى الرغم من أنها غير متفاعلة بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا، إلا أنها ما بين الحين والآخر ما تشارك متابعيها بصورة جديدة تجمع بها بين الأنوثة والرقي.







لأسباب قد يصل عددها إلى 30.. خبير مناعة: ابحث عن المانجو فى زمن الكورونا

أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المانجو ترفع المناعة، وذلك لما يصل إلى نحو 30 سببا.

