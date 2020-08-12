منها ماء الورد.. ٥ حلول لطرد النكد فى الصيف من المنزل

يكره الكثير من الأشخاص فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما يجعل الأشخاص يعانون من الضيق والنكد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك طرد النكد من المنزل فى فصل الصيف.







لذلك جمعنا لكم أهم ما نصحت به خبيرة الطاقة حنان زينال، مع الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"، لتساعدنا على التخلص من النكد في أيام الصيف وطرد الطاقة السلبية من البيت في وقت قصير.





تخلص من النكد داخل البيت بهذه الخطوات:



- توزيع البخور في المنزل، خاصة المضاد للطاقة السلبية، مثل بخور المرمرية، وخشب الصندل، وكذلك اللبان العدني.





- تهوية المنزل وفتح النوافذ في الصباح واختيار الألوان الفاتحة السادة لفرش البيت والأغطية، والبعد عن الأشكال الهندسية.





- عدم وضع أي شيء لا يسر العين في البيت والتخلص من الفوضى والكراكيب بشكل مستمر وعدم تراكم الأشياء المخزنة يساعد على طرد النكد والطاقة السلبية من البيت، والحرص على نظافة المنزل وتعطيره اول بأول بدون تقصير أو إفراط.







- رش الملح الخشن: يوضع كوب من الماء والملح والخل في أركان الغرف والمنزل للتخلص من الطاقة السلبية.





- ماء الورد: ينشر ماء الورد ذبذبات رائعة تخرج المشاعر الطبية وتحسن الحالة المزاجية، فاحرصوا على وضعه في زجاجة رذاذ ورشه حول أفراد الأسرة وفي الغرف كلما شعر أحد بالعصبية.

