AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رفع المناعة مش أكل وبس.. تعديل أسلوب الحياة لحماية نفسك من النكد يحقق نتائج غير متوقعة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:27 م
أحمى نفسك من النكد
أحمى نفسك من النكد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف تعزز مناعتك بعيدا عن تناول الطعام بشكل صحيح والذي ينصح به معظم الخبراء، حيث يمكن لبعض التعديلات على نمط الحياة أن تهيئ جسمك لمحاربة الفيروس وجهًا لوجه بشكل غير متوقع.

وإليك بعض الانماط التي يجب عليك تجنبها، وفقا لما نشره موقع هيلثى....

- تجنب التوتر: ينتج التوتر هرمونات تؤثر بعمق على جهاز المناعة لدينا. لذا ، فإن أحد أهم الطرق لزيادة مناعتنا هو تقليل التوتر.

- النوم جيدًا: مع زيادة عبء العمل ، غالبًا ما ننغمس في المشروبات التي تحتوي على الكافيين دون أن ندرك مدى إرهاق أجسامنا في الواقع. هذا يزعج نومنا ، والذي بدوره يسبب الإجهاد الذي يعيق جهاز المناعة لدينا مرة أخرى.

- ممارسة الرياضة بانتظام: غالبًا ما تطلق التمارين الخفيفة التوتر وتعزز جهاز المناعة لدينا. إذا كنت متعبًا ، استرح ونم جيدًا ، لكن قم بتضمين التدريبات الخفيفة في روتينك اليومي.

- الإقلاع عن التدخين والسجائر الإلكترونية: المدخنون ، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. حان وقت الإقلاع عن التدخين.

- تناول المزيد من فيتامين د: نظرًا لوجود القليل من المصادر لذلك ، حاول امتصاصه بالطريقة الطبيعية.

- كن إيجابيًا: يتم رفع المناعة عندما لا تدع الأفكار السلبية والقلق يؤثران على نفسك ، يمكن أن يؤدي اتخاذ موقف إيجابي إلى قطع شوط طويل في التعامل مع أزمة أنتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترفع المناعة وتحل مشاكل التنفس.. أسرع 3 وصفات من مطبخك

لمواجهة كورونا.. 10 نصائح من تمريض حلوان لتقوية جهاز المناعة

اغسل ملابسك وابحث عن بديل للنيكوتين.. خطوات تخلصك من التدخين

للوقاية من كورونا.. عادات يومية لتعزيز جهاز المناعة

الدهون تضعف المناعة.. كيف تؤدي السمنة للإصابة بالسرطان.. ونصائح لمكافحة الأورام بالجسم

دراسة تؤكد: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد قليل.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو

الرئيس الروسي يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

فوبيا الطعام.. حالة نادرة تجبر مريضة على تناول نوعين فقط من الطعام لـ4 أعوام

أحمد حسن: الأهلي حسم لقب الدوري بنسبة 90%.. وسيعاني في أفريقيا

9 كلمات من يدعو بها استجاب الله له.. اغتنمها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطفطف.. النساء تتوجه إلى لجان رأس البر للإدلاء بأصواتهن في انتخابات الشيوخ

فوبيا الطعام.. حالة نادرة تجبر مريضة على تناول نوعين فقط من الطعام لـ4 أعوام

بعد إطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الروسي