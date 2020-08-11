رفع المناعة مش أكل وبس.. تعديل أسلوب الحياة لحماية نفسك من النكد يحقق نتائج غير متوقعة

كيف تعزز مناعتك بعيدا عن تناول الطعام بشكل صحيح والذي ينصح به معظم الخبراء، حيث يمكن لبعض التعديلات على نمط الحياة أن تهيئ جسمك لمحاربة الفيروس وجهًا لوجه بشكل غير متوقع.





وإليك بعض الانماط التي يجب عليك تجنبها، وفقا لما نشره موقع هيلثى....





- تجنب التوتر: ينتج التوتر هرمونات تؤثر بعمق على جهاز المناعة لدينا. لذا ، فإن أحد أهم الطرق لزيادة مناعتنا هو تقليل التوتر.





- النوم جيدًا: مع زيادة عبء العمل ، غالبًا ما ننغمس في المشروبات التي تحتوي على الكافيين دون أن ندرك مدى إرهاق أجسامنا في الواقع. هذا يزعج نومنا ، والذي بدوره يسبب الإجهاد الذي يعيق جهاز المناعة لدينا مرة أخرى.





- ممارسة الرياضة بانتظام: غالبًا ما تطلق التمارين الخفيفة التوتر وتعزز جهاز المناعة لدينا. إذا كنت متعبًا ، استرح ونم جيدًا ، لكن قم بتضمين التدريبات الخفيفة في روتينك اليومي.





- الإقلاع عن التدخين والسجائر الإلكترونية: المدخنون ، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. حان وقت الإقلاع عن التدخين.





- تناول المزيد من فيتامين د: نظرًا لوجود القليل من المصادر لذلك ، حاول امتصاصه بالطريقة الطبيعية.



