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مرأة

بثمرة الموز.. وصفة طبيعية لعلاج تشققات القدمين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:31 ص
ضعي الموز على قدميك
ضعي الموز على قدميك وشاهدي ماذا يحدث؟
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أسماء عبد الحفيظ

تجهل بعض السيدات وضع الموز على القدمين ومدى قدرته على علاج القدمين من التشققات، لذلك قدمت خبيرة التجميل حنان الديب، طريقة علاج القدمين بالموز.

الموز:

– علاج طبيعي ومتوافر في كل منزل لعلاج تشقق القدمين وهو الموز الطري الناضج.

– فقط قومي بهرس ثمرتين او ثلاثة من الموز الطري.

افردي الموز المهروس على القدمين خاصة مكان التشقق

اتركي الموز على القدمين لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يتشرب الجلد من فوائد الموز.

قومي بغسل القدمين بماء فاتر ويفضل نقع القدمين في كمية من الماء البارد بعد غسلهما قليلا.

كرري هذه العملية عدة أيام لتحصلين على قدمين جميلتين وناعمتين.

احرصي على هذه الطريقة للحصول على قدمين ناعمتين.

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