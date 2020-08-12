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مرأة

لأسباب قد يصل عددها إلى 30.. خبير مناعة: ابحث عن المانجو فى زمن الكورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:05 ص
فوائد المانجو
فوائد المانجو
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أسماء عبد الحفيظ

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن المانجو ترفع المناعة، وذلك لما يصل إلى نحو 30 سببا.

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فوائد بالجملة المانجو تساعد على رفع المناعة 


ورصد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجموعة كبيرة من بين تلك الأسباب؛ وهي ما يلي:


• المانجو غنية بترسانة من مضادات الأكسدة التى تمنع تهتك الخلايا وتدمير الأنسجة
• المانجو ترفع المناعة لثلاثين سببًا فهى تحتوى على فيتامين أ و فيتامين سى و 25 مادة من الكاروتينويدات.
• المانجو تؤخر الشيخوخة لغناها بفيتامين أ و فيتامين سى مما يزيد من تكوين الكولاجين سر الشباب
المانجو تفيد الذاكرة و التركيز.
• المانجو بها البيتاكاروتين الذى يحمى من سرطان الثدى و سرطان البروستاتا و القولون و سرطان الدم.
• تساعد المانجو على ارتواء الجسم ،فبها 80% ماء.
• المانجو غنية جدًا الألياف التى تمنع الإمساك وتحمى من السرطانات وارتفاع الدهون.
المانجو قليلة الدهون والصوديوم.
• المانجو توفر الكيورسيتين وهو مضاد قوى للأكسده يرفع المناعة
• المانجيفيرين  مضاد أكسدة طبيعى يحافظ على الميتوكوندريا ، يوجد فى المانجو ينشط الميتوكوندريا .
• ألياف البيكتين التى تلتصق بالقشرة الخارجية ، تشكل شبكة محكمة تقلل من ارتفاع الدهون الضارة و السكر بعد الأكل ،و  تعمل على خفض مستوى الدهون في الدم خاصة الكوليستيرول ، و تقوم باصطياد الكوليستيرول والدهون الثلاثية إلى خارج الجسم ، و تمنع الإمساك بزيادة كمية الفضلات مع الإقلال من فترة وجودها فى القولون ، و تتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذى البكتيريا النافعة التى تنشط الجهاز المناعى.
• المانجو مصدر جيد لفيتامين أ ، و فيتامين سى . فيتامين أ يرفع المناعة ، و يقوى ألبصر و الجلد والأغشية المخاطية.  فيتامين سى يرفع المناعة ،ومضاد أكسدة ،و يقى من السرطان.
• المانجو بها أيضًا فيتامين ب6 الهام للجلد واللسان و منع الإكتئاب والقئ والتشنجات . يعتبر فيتامين ب6 هام لإنتاج الأجسام المضادة المناعية ، و الاستجابة المناعية، و نمو و نضج الخلايا المناعية.
• المانجو بها حمض الفوليك الذى يزيد من انتاج السيروتونين هرمون البهجه و السعادة والانشراح ، والهام للجهاز العصبى
• المانجو بها الماغنسيوم، وهو مهدئ ومانع للسرطان ، يقى من التشنجات وآلام المفاصل والرعشة والشد العضلي ، وهام لمرضى الربو اذ يساعد في توسيع الشعب الهوائية
• المانجو بها حمض التريبتوفان،وهو يقلل من الإحساس بالألم، و يكسب السعادة والسرور والانشراح ،و يزيد الشهيه ، و له دور كبير فى تنظيم عمليه النوم والمزاج
• ننصح بتناول المانجو طازجة باعتدال مع التقشير الخفيف جدًا، و من الممكن وضعها فى سلاطة الفاكهة  ، أما الأطفال فمن الممكن أن تناولونها كقطع مع الزبادى أو شربها كعصير .

خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
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