لكل عشاقها.. إليكم طريقة عمل بانا كوتا اللبن الرايب وصوص المانجو.. فيديو

بانا كوتا اللبن الرايب وصوص المانجو، وهي وصفة لذيذة و سوف تنال إعجاب الأطفال، بالإضافة إلى أن بانا كوتا اللبن الرايب وصوص المانجو مغذية بشكل كبير لما تحتويه من عناصر غذائية متنوعة. مع انتشار موسم المانجو بجميع أنواعها وأشكالها، فقد نشتهي تناولها بأشكال مختلفة بخلاف استغلالها في العصائر الطبيعية، لذا قدمت الشيف نرمين هنو طريقة عمل





وقت التحضير: 40 دقيقة

وقت الطهي: 30 دقيقة

تكفي لـ: 3 أشخاص





بانا كوتا اللبن الرايب وصوص المانجو في كاسات مميزة وتزينها بقطع المانجو أيضا لمزيد من لفت الإنتباه لها، بالإضافة إلى أنها حلوى مميزة يمكن تقديمها للضيوف أيضا، وإليكم الوصفة بالتفصيل.. ويمكن تقديم طريقة عمل





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طريقة عمل بانا كوتا اللبن الرايب وصوص المانجو





مقادير طريقة عمل بانا كوتا اللبن الرايب وصوص المانجو





البانا كوتا

4 ملعقة صغيرة جيلاتين بودرة

1 و ربع كوب لبن رايب

100 مل كريمة صوص المانجو والروزماري

ربع كوب سكر

2 ملعقة كبيرة ماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 روزماري

250 جرام بيوريه المانجو





طريقة عمل بانا كوتا اللبن الرايب وصوص المانجو :





1- يضاف اللبن الرايب وباقي كمية الكريمة، ثم الجيلاتين المذاب في الماء.





2- يصفى ثم تترك لتهدأ حرارته ويصب في كاسات، ويوضع في الثلاجة حتى يتماسك





الصوص

3- يوضع الليمون والماء والسكر والروزماري معا على النار حتى يغلي المزيج.





4- يضاف مزيج السكر الي المانجو على حسب الحاجة، ويهرس بالخلاط حتى يصل للقوام المطلوب .





5- تزين الكاسات بـ صوص المانجو ، وقطع من الروزماري ، ثم تقدم .



