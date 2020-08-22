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محافظات

غاب الأطباء وحضرت نائب المحافظ.. إحالة الأطقم الطبية بصحة مشتهر للتحقيق..صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:26 م
إحالة الأطقم الطبيية
إحالة الأطقم الطبيية بصحة مشتهر للتحقيق
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إبراهيم الهوارى
قررت ايمان ريان نائب محافظ القليوبية احالة الاطقم الطبية بالوحدة الصحية بمشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ للتحقيق بسبب الغياب عن العمل.


جاء ذلك خلال الجولة التى اجرتها نائب محافظ القليوبية للوحدة الصحية يرافقها محمد ياسين وسمير عمر نائبا رئيس مدينه طوخ ورئيس الوحدة المحليه بمشتهر.

وجاء ذلك إيماء إلى الشكوى المقدمه من الاهالى بعدم تواجد الطقم الطبي بالوحدة الصحية حيث تلاحظ بتفقد الوحدة الصحيه عدم وجود أطباء الوحدة وايضا طاقم التمريض.

وعلى الفور قررت نائب محافظ القليوبية التشطيب على المتغيبين في خانة الانصراف وعمل محضر اثبات حاله  لإحالتهم  للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

يذكر ان جولة ريان جاءت فى إطار الاهتمام بالتواجد بصورة يوميه بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها فى اسرع وقت.
غاب الأطباء وحضرت نائب المحافظ.. إحالة الأطقم الطبية بصحة مشتهر للتحقيق..صور
غاب الأطباء وحضرت نائب المحافظ.. إحالة الأطقم الطبية بصحة مشتهر للتحقيق..صور
غاب الأطباء وحضرت نائب المحافظ.. إحالة الأطقم الطبية بصحة مشتهر للتحقيق..صور
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