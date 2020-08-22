صحة النواب عن وجود موجة أخرى من كورونا: كذبة

قال سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن منظمة الصحة العالمية مدعومة من جميع دول العالم وهناك تعاون كبير بينها وبين مصر، وتأكيد المنظمة أن هناك لقاحات نتائجها المبدئية مبشرة وتوقعاتها بتوفير اللقاح دلالة على قرب انتهاء أزمة كورونا.
وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك مصانع للأمصال وتعاون مصر ومنظمة الصحة العالمية سيكون يساهم فى توفير كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال ضد فيروس كورونا المستجد وغيرها، لافتًا الى أن هناك أقاويل عديدة واشاعات مكذوبة عدد كبير من المواطنين يقوم بترويجها بشأن أن هناك موجة أخرى ستضرب البلاد من فيروس كورونا المستجد.
وتابع النائب حديثه قائلا:" كورونا تسير فى اتجاه الصفر وخير دليل على ذلك انخفاض عدد الإصابات اليومية ومش عاوزين حاجه تخوف الناس بدون داعى الفيروس موجود ولكن ليس كسابق عهده الناس تلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية ولا تخشى شئ اخر".
ياتى ذلك بعد أن قالت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للمناعة والأمراض، بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك آلية واضحة لتوفير اللقاحات، ووصولها بطريقة عادلة لجميع الدول للحماية من عدوى كورونا، مضيفة أن الهيئة المسؤولة عن تأمين اللقاحات حول العالم تقوم بعمل برتوكولات تعاون مع المنتجين للقاحات لتوفيرها بشكل عادل .