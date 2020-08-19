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أخبار البلد

نتوقع موجه ثانية..الصحة العالمية توضح سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية، انه من المتوقع وجود موجات كثيرة للإصابة بـ كورونا حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة.

 وأوضحت الحجة، أن عدم وجود اللقاح هو ما يقلق وإنما مع توفر اللقاح سيكون الأمر سهلا، واضافت أن السبب وراء ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى بعض الدول هو عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، والاكثار من التزاحم وعدم ارتداء الكمامات.

واشارت الي  أن العالم دخل فى الشهر ال8 منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أن هناك اليات كثيرة تقلل الاختلاط للحماية من عدوى كورونا.  


وأوضحت ان منظمة الصحة العالمية أن تسعى للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه لا يوجد أى لقاح استوفى لشروط منظمة الصحة العالمية، وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع الجهات والهيئات لتسريع اللقاحات، لافتة إلى أن هناك 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية، و132 لقاحا في مرحلة التقييم ما قبل السريرية.






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