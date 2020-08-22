من يكسب الرهان بين أجانب الزمالك والأهلي في القمة

يخوض الزمالك صداما قويا عندما يلتقي غريمه التقليدي الأهلي، في مباراة القمة 120، الساعة التاسعة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 21 من الدوري المصري.

ونسلط الضوء على أجانب الزمالك والأهلي قبل مباراة القمة في التقرير التالي..

الزمالك

يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، للاستفادة من لاعبيه الأجانب وعلى رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان الفريق وكذلك الجناح المغربي اشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم، وقد يكون للكونغولي كابونجو كاسونجو مكان في التشكيلة.









فرجاني ساسي





يعد فرجاني ساسي من أفضل اللاعبين حاليًا في الدوري المصري والزمالك، خاصة بعدما أعطى إضافة قوية للغاية في خط وسط الأبيض، منذ قدومه من النصر السعودي، كما يحظى بحب كبير من جانب جماهير "القلعة البيضاء".





وخاض ساسي 15 مباراة هذا الموسم مع الزمالك، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.





بن شرقي





ظهر أشرف بن شرقي بمستوى فني مميز مع الزمالك، منذ قدومه من صفوف الهلال السعودي، في الصيف الماضي.





وخاض بن شرقي 14 مباراة مع الزمالك، في الدوري المصري، وتمكن من تسجيل هدف وحيد، وصناعة 4 آخرون. ونجح اللاعب المغربي، في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، على حساب نظيره بيراميدز، ولقب السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتوج معه بثالث ألقابه كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.

أوناجم وكاسونجو

يعد محمد أوناجم الجناح الأيمن للفريق الأبيض، الذي يتقن الكرات العرضية، أحد أهم الأوراق الرابحة في حسابات المدرب الفرنسي خاصة كبديل، وينطبق نفس الأمر على كابونجو كاسونجو.



ولعب أوناجم 16 مباراة هذا الموسم مع الزمالك، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 3، بينما لم ينجح كاسونجو في إحراز أو صناعة أي هدف بالدوري.





الأهلي





في المقابل، يدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مباراة القمة وعينه على حسم نقاط اللقاء، والاقتراب بقوة من التتويج باللقب الغالي لعشاق ومحبي القلعة الحمراء.





الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب السويسري بالطبع لم ولن تخلو من نجوم الأهلي الأجانب المحترفين في صفوف الفريق.





علي معلول





البداية مع الظهير الأيسر المتألق على معلول اللاعب الدولي التونسي والأفضل من بين اللاعبين الأجانب المحترفين في الدوري المصري خلال الأعوام الأخيرة، قدم على معلول مردود أكثر من رائع مع الكتيبة الحمراء خلال الموسم الحالي وسجل اربع أهداف وصنع مثلهم.





أليو ديانج

اللاعب الثاني هو متوسط ميدان الأحمر المالي أليو ديانج والمتوهج هذا الموسم في تشكيلة فايلر، ديانج شارك في أكثر من 90 % من مباريات الفريق.





وسجل أحد أهم أهدافه في مرمى بيراميدز في اللقاء الذي حسمه الأهلي بهدفين مقابل هدف، وأصبح يمثل قوة ضاربة في وسط الفريق بجانب الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي.





جيرالدو

الدفع بالجناح الأنجولي جيرالدو دي كوستا، من بداية اللقاء في حالة اكتمال شفاءه، بعدما عانى من إصابة عضلية في لقاء أسوان الأخير، قد يكون مغامرة كبيرة، خاصة أنه لم يشارك في التدريب سوى مرة واحدة فقط.





جيرالدو لعب 8 مباريات مع الأهلي في الدوري، وسجل هدف وحيد.





أليو بادجي





الجناح السنغالي أليو بادجي لم يكن عنصر أساسيًا في تشكيلة المدرب السويسري رينيه فايلر، لكن أسلوبه دائمًا يصنع الفارق عندما يشارك كبديل.





وشارك بادجي كبديل في 8 مباريات من أصل 9 مباريات خاضها مع الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 3 آخرين.





أجايي





أما عن هجوم الفريق فتعول جماهير الأهلي على قدرات النيجيري الخطير جونيور أجايي أحد أهم وأبرز أوراق الفريق الهجومية في الثلاث سنوات الأخيرة.





وسجل أجايي خمسة أهداف هذا الموسم وصنع ثلاثة، ويعد من أهم الأجنحة الهجومية في الفريق، كما يمكن الاعتماد عليه في مزكر رأس الحربة الصريح بحسب خطة اللعب التي ينوي المدرب السويسري تطبيقها.