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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 23-8-2020

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:04 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-8-2020؛ استقرارا برغم تراجعه أمس  السبت بمتوسط 6 جنيهات بمحالات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 854 جنيها كأعلى قيمة له.

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وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة 976 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو732 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 569 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6832 جنيها، و كيلو الذهب نحو976 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



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