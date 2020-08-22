بملابس المصيف .. ريهام أيمن تتألق في إطلالة جريئة.. شاهد

شاركت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة وجريئة.
وظهرت ريهام أيمن، بـ دريس أنيق ونسقت معه بدى أبيض ونسقت معه قبعة أنيقة مناسبة لاطلالتها.
ووضعت زوجة شريف رمزي ميكب بالوان الترابية مع أحمر شفاه باللون الكشمير الملائم لها ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم ونظارة شمس لإكمال إطلالتها.
واعتمدت على الشعر الكيرلي المنسدل بطريقة مناسبة لإطلالتها، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وظهرت ريهام أيمن، بـ دريس أنيق ونسقت معه بدى أبيض ونسقت معه قبعة أنيقة مناسبة لاطلالتها.
ووضعت زوجة شريف رمزي ميكب بالوان الترابية مع أحمر شفاه باللون الكشمير الملائم لها ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم ونظارة شمس لإكمال إطلالتها.
واعتمدت على الشعر الكيرلي المنسدل بطريقة مناسبة لإطلالتها، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..