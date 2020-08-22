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محافظات

نائب محافظ القليوبية: نقل القمامة أولا بأول إلى مدفن أبى زعبل.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:34 م
نائب محافظ القليوبية:
نائب محافظ القليوبية: نقل القمامة أولا بأول
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إبراهيم الهوارى
تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم السبت المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمدينة طوخ وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة.

وتأكدت ريان على الالتزام بنقل التراكمات منها أولا بأول إلى مدفن أبى زعبل للتخلص الآمن منها بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما تابعت ريان إزالة تراكمات القمامة من نقاط تجمعها كما تابعت إلغاء نقطة تجمع القمامة بمشهتر وتجميل المكان وأيضا تفقدت نقطة تجمع القمامة بحوض مدخل قرية مشتهر الذى تم إلغاؤه وتجميله وزراعته بالأشجار.
بالإضافة إلى متابعة إلغاء نقطة تجمع القمامة بجوار الإدارة الزراعية أمام كليه الطب البيطرى وتفقدت نقطتين لتجميع القمامة بعزبة القاضي وقرية ميت كنانة.
وأوضحت نائب المحافظ أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذى تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى محافظة القليوبية.
واشارت الى أنها شددت على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كافة تراكمات القمامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.
نائب محافظ القليوبية: نقل القمامة أولا بأول إلى مدفن أبى زعبل.. صور
نائب محافظ القليوبية: نقل القمامة أولا بأول إلى مدفن أبى زعبل.. صور
نائب محافظ القليوبية: نقل القمامة أولا بأول إلى مدفن أبى زعبل.. صور
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