مفيش مَطَرَه.. أحمد موسى يكشف تفاصيل مكالمة جمعته بـ مرتضى منصور قبل القمة 120

ظهر الإعلامي أحمد موسى، بمنديل أحمر على الهواء قبل لقاء القمة بين النادي الأهلي والزمالك.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" انا عاشق للنادي الأهلي ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كلمت مرتضى منصور قبل القمة وقلت له عايزين روح رياضية".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مرتضى منصور قالي اسألني على الأتوبيس وصل ولا لسه".
ولفت أحمد موسى ساخرًا : "النهاردة الجو زي الفل ومفيش مطرة والأتوبيس لازم يتعلمه صيانة من بدري"، مضيفا: "أنا بخاف من طارق حامد ومصطفى محمد في الزمالك".