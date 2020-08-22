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مفيش مَطَرَه.. أحمد موسى يكشف تفاصيل مكالمة جمعته بـ مرتضى منصور قبل القمة 120

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:34 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
ظهر الإعلامي أحمد موسى،  بمنديل أحمر على الهواء قبل لقاء القمة بين النادي الأهلي والزمالك.
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" انا عاشق للنادي الأهلي ".
 
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كلمت مرتضى منصور قبل القمة  وقلت له عايزين روح رياضية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مرتضى منصور قالي اسألني على الأتوبيس وصل ولا لسه".

ولفت أحمد موسى ساخرًا : "النهاردة الجو زي الفل ومفيش  مطرة والأتوبيس لازم يتعلمه صيانة من بدري"، مضيفا: "أنا بخاف من طارق حامد ومصطفى محمد في الزمالك".
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