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البعبع.. أحمد موسى عن خاتم وليد سليمان: أتمنى ارتداء كل لاعبي الأهلي خواتم في لقاء القمة

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:31 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
سخر الإعلامي أحمد موسى من تصريحات مرتضى منصور عن خاتم وليد سليمان،قائلا :"    خاتم سليمان في يد وليد سليمان لاعب النادي الاهلي".
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مرتضى منصور يتحدث عن خاتم وليد سليمان في لقاء القمة ".

واكمل احمد موسى:"  وليد سليمان البعبع في النادي الاهلي و الأكثر تهديفا في نادي الزمالك ".

واضاف :" اتمنى ان يتردى لاعبي  الأهلي خواتم في لقاء القمة".

وتابع  موسى:" النادي الأهلي به عمرو السولية وقفشة وعلى معلول، و يمتلك خبرات كثيرة قبل لقاء القمة ".
 
ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى ان الزمالك يريد الفوز على الاهلي في بطولة خاصة ونرغب في مشاهدة مباراة تليق بالكرة المصرية ".
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