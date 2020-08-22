البعبع.. أحمد موسى عن خاتم وليد سليمان: أتمنى ارتداء كل لاعبي الأهلي خواتم في لقاء القمة

سخر الإعلامي أحمد موسى من تصريحات مرتضى منصور عن خاتم وليد سليمان،قائلا :" خاتم سليمان في يد وليد سليمان لاعب النادي الاهلي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مرتضى منصور يتحدث عن خاتم وليد سليمان في لقاء القمة ".





واكمل احمد موسى:" وليد سليمان البعبع في النادي الاهلي و الأكثر تهديفا في نادي الزمالك ".





واضاف :" اتمنى ان يتردى لاعبي الأهلي خواتم في لقاء القمة".





وتابع موسى:" النادي الأهلي به عمرو السولية وقفشة وعلى معلول، و يمتلك خبرات كثيرة قبل لقاء القمة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى ان الزمالك يريد الفوز على الاهلي في بطولة خاصة ونرغب في مشاهدة مباراة تليق بالكرة المصرية ".