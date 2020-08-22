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اقتصاد

البنوك تستأنف عملها بعد إجازة السنة الهجرية.. غدا

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:30 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
تستأنف البنوك عملها صباح غد الأحد، بعد قرار البنك المركزي المصري بمنح العاملين بالجهاز المصرفي إجازة بمناسبة بداية السنة الهجرية 1442هـ.

بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر الأربعاء الماضي؛ فإن جملة أيام الإجازات التي حصلت عليها البنوك وفروعها علي مستوي الجمهورية نحو 3 أيام  منها يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.

خلال أيام العطلات الرسمية الثلاث السابقة؛ قامت البنوك و فروعها علي مستوي الجمهورية بإمداد ماكينات الصراف الآلي ATM، بتغذية وحداتها بأوراق النقد لتلبية احتياجات المواطنين وعملاء البنوك من أوراق البنكنوت وفئاته لتدبير احتياجاتهم اليومية.

ويعمل في الجهاز المصرفي أكثر من 122.917 ألف  موظف علي مستوي فروع 37 بنكا حكوميا وخاصا.
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