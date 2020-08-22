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3 جامعات تكلفتها 40 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية مشروع ضخم من إنجازات السيسي

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:43 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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هاني حسين
قال  الدكتور خالد عبد  الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات الاهلية مشروع ضخم وعد الرئيس السيسي بتنفيذه على ارض مصر .
  
وأضاف   خالد عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الرئيس السيسي وعد المصريين  بجامعات عصرية تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة .


 وتابع خالد عبد الغفار :"  40 مليار جنيه تكلفة  3  جامعات اهلية الجلالة والعلمين الجديدة والملك سلمان، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بالتعليال لانه المخرج الأساسي لتنمية المجتمع ".

 واكمل  خالد عبد الغفار :" يجب العمل على تطوير البنية التحتية و المعامل والورش وقاعات التدريب وتوفير البيئة العلمية التي توفر بناء انسان ".

 واضاف :"   الجامعات الأهلية بها تخصصات في العلوم الأساسية ولها علاقة بتطوير الطالب ولها علاقة بالتكنولوجيا العصرية ولدينا برامج في تكنولوجيا الاغذية ".

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