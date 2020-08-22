3 جامعات تكلفتها 40 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية مشروع ضخم من إنجازات السيسي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات الاهلية مشروع ضخم وعد الرئيس السيسي بتنفيذه على ارض مصر .

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الرئيس السيسي وعد المصريين بجامعات عصرية تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة .









وتابع خالد عبد الغفار :" 40 مليار جنيه تكلفة 3 جامعات اهلية الجلالة والعلمين الجديدة والملك سلمان، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بالتعليال لانه المخرج الأساسي لتنمية المجتمع ".





واكمل خالد عبد الغفار :" يجب العمل على تطوير البنية التحتية و المعامل والورش وقاعات التدريب وتوفير البيئة العلمية التي توفر بناء انسان ".





واضاف :" الجامعات الأهلية بها تخصصات في العلوم الأساسية ولها علاقة بتطوير الطالب ولها علاقة بالتكنولوجيا العصرية ولدينا برامج في تكنولوجيا الاغذية ".



