نحو 10 آلاف متظاهر يحتشدون للمطالبة برحيل نتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن نحو 10 آلاف متظاهر احتشدوا أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس للمطالبة برحيله.

وتأتي التظاهرة استمرارا للتظاهرات المستمرة منذ نحو حوالي شهر والتي تطالب برحيل نتنياهو في أعقاب فشله في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى لوائح الاتهام الموجهة ضدة.

وسجلت إسرائيل اليوم أكثر من 1492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد المتظاهرين في القدس بعد أن اشتبك معها خلال التظاهرات.

وتحهز المعارضة الإسرائيلية مشروع قانون لعرضه في الكنيست يوم الاثنين لسحب الثقة من نتنياهو والحيلولة دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة.

ويحتاج مشروع القانون إلى دعم حوالي 61 عضوًا بالكنيست.

وتقول المعارضة إن مقترح سحب الثقة البناء من نتنياهو سيجنب إسرائيل اللجوء للانتخابات المبكرة، ويتيح فرصة لتغيير بنيامين نتنياهو.

وفي حالة لم يتم إقرار الموازنة حتى يوم الاثنين، فسيتم حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة.



