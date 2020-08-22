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فن

ديانا حداد تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:51 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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محمد بدران

نشرت الفنانة ديانا حداد صورا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ديانا حداد بإطلالة رياضية مميزة فى الجيم مرتدية توب باللون الاسود، مع بنطال ليجن باللون الاسود.

كما استكملت إطلالتها الرياضية بوضع الكاب الأسود على الشعر مما تركت خصلات شعرها منسدلا أعلى الكتف.

وعلقت ديانا حداد على الصور قائلةً "الاشياء اللي بتطلعني من اي مود لمود حلو وايجابي هالاشياء الصلاة ، التأملات ، الموسيقى ، الرياضة ، السفر والقراءة ..شو بالنسبة إلكم ؟".

وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديد من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

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