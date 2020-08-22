عمرو مرعي وصلاح أمين يقودان المقاصة للفوز على المصري 2-0

حقق فريق مصر المقاصة الفوز علي منافسه المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت علي برج العرب ضمن منافسات الجولة21 من بطولة الدورى الممتاز .





وشهد الشوط الاول تكتلات دفاعية من الفريقين واعتمادهم علي التسديد من خارج منطقة الـ 18 في محاولات لتسجيل هدف الا ان الكرات لا تشكل خطورة علي مرمي الفريقين .





وفي الشوط الثاني نجح فريق مصر المقاصة في تسجيل هدفي الفوز الاول عن طريق عمرو مرعي في الدقيقة 64 من عمر اللقاء وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 83 .





بهذه النتيجة يتجمد فريق المصري في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة وجاء فريق مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 23 نقطة .