أتطلع معكم لغد أفضل.. سميرة سعيد تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة انيقة وهى ترتدى بدى كت اسود ونظارة شمس وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها ، ولاقت الصورة اعجاب متابعيهما.

وعلقت سميرة سعيد على الصور قائلة "علقت :"أتطلع دائمًا معكم لغد أفضل.. وأهدأ.. في زمن كاد الخوف ان يبدد أحلامنا".



يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت "أنت أقوي"، الذي يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

