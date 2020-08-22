المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: لدينا سفارة افتراضية في العراق

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإٍسرائيلية لوسائل الإعلام العربية، حسن كعبية، بأن اتفاقية مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات هدفها فقط السلام"، لافتا إلى فتح سفارة افتراضية لبلاده في العراق الذي يعاني من التدخلات الخارجية.





وتابع كعبية في تصريحات لشبكة "روداو" الكردية، ان الاتفاق بين إسرائيل الإمارات هي نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط وأعرب عن أمله بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.





وأكد المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، أن بلاده فتحت سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي، لافتا إلى أن العراق يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية ولا سيما من قبل "الميليشيات وإيران"









وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ"التاريخي". وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: "ما قمنا به خطوة جريئة لضمان حل الدولتين"، مضيفًا أن السفارة الإماراتية لن تكون في القدس وأن افتتاحها "لن يتطلب وقتا طويلًا".