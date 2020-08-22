صحيفة: قادة حماس نزلوا للمخابئ خوفا من اغتيالهم

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن قادة حركة حماس نزلوا إلى المخابئ في أعقاب التصعيد المتزايد في الجنوب، والتلميحات الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة باحتمالية العودة إلى سياسة الاغتيالات.





وتابعت الصحيفة، أنه بناء على ذلك، فإن قادة الجهاز السياسي ورؤوساء الذراع العسكرية للحركة يتواجدون ويعملون حاليا من مواقع سرية، في ظل رقابة وسرية صارمة حول دائرة تحركاتهم وأماكن تواجدهم.





ومن المتوقع أن يأتي المبعوث القطري، محمد العمادي، الاسبوع المقبل، إلى القطاع محملا بالمنحة القطرية الشهرية للقطاع، ويخطط العمادي للدخول إلى غزة في بداية الاسبوع، لكن الأمر يتعلق بتطور التصعيد وحجمه.





وتابعت، أنه إذا واصلت حركة حماس إطلاق البالونات الحارقة وإطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، فلا تنوي إسرائيل السماح للمبعوث القطري بالدخول إلى القطاع ومعه المنحة القطرية.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إن نحو 35 حريقا اندلعت اليوم في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي تطلقها فرق الارباك الليلي، فيما تصدت القبة الحديدية لصاروخين أطلقا من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.



