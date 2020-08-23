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أخبار البلد

فايلر ومروان فَشَلَة.. أحمد موسى يهنئ جماهير الزمالك على الفوز بالقمة 120

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:01 ص
احمد موسي
احمد موسي
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محمد بدران
علق الإعلامي احمد موسي على فوز الزمالك الكبير على غريمة التقليدى النادي الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت  بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .
 
وكتب احمد موسي على صفحته بموقع "فيس بوك" قائلًا "‏‏‏مبروك جماهير الزمالك في كل مكان، فوز مستحق، التوفيق غاب عن الاهلي الذي يحتاج رأس حربة غير مروان محسن، بكل روح رياضية مبروك لخروج المباراة بما تمنيناه، تحية للفريقين علي الروح الرياضية، فايلر ومروان محسن فشلة".

واحرز اهداف الزمالك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والنجم اسامة فيصل.
 
وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.
فايلر ومروان فَشَلَة.. أحمد موسى يهنئ جماهير الزمالك على الفوز بالقمة 120
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