أسامة فيصل: الزمالك نادي كبير وآمل في خوض دوري أبطال إفريقيا

أعرب أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك الصاعد عن سعادته لتحقيق الفوز على منافسه الأهلي في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف .
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.
وقال أسامة فيصل في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس": "الزمالك نادي كبير وأمل في تحقيق كافة البطولات مع الفريق الأول خلال الفترة القادمة".
وأكد أسامة فيصل أنه يأمل ان يخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا من أجل تحقيق اللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.
وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.