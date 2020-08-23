أحمد مرتضى: الفوز على الأهلي له مذاق خاص.. وقضية كهربا انتهت

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفوز على الأهلي دائما ما يكون له مذاق خاص.





وأضاف أحمد مرتضى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن روح لاعبي الزمالك من أبرز مكاسب المباراة، موجها الشكر إلى أمير مرتضى صاحب فكر الاعتماد على الناشئين.





وأوضح أحمد مرتضى، أن مباراة القمة أثبتت أن ناشئي الزمالك بخير، مؤكدا أن مرتضى منصور يتعرض لحرب رهيبة بسبب نجاحاته مع القلعة البيضاء.





وأكمل: "مجلس إدارة الأهلي هنأني بعد فوز الزمالك، والأجواء كانت جيدة، أتمنى إزالة الخلافات في الوسط الرياضي ونعود للتشجيع والروح الرياضية، وكارتيرون أثبت نجاحه بالمباريات المهمة".



